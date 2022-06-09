أبوجناح: «حكومة الوحدة» ستقدم كل الدعم اللازم لقطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح أن الحكومة «ستقدم كل الدعم اللازم لقطاع النفط»، مشددًا على ضرورة «إبعاد هذا القطاع الحيوي عن التجاذبات السياسية، كونه الرافد الأساسي لاقتصاد الدولة الليبية».

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الأربعاء المو، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بمدينة طرابلس، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

صنع الله يثمّن اهتمام أبوجناح بقطاع النفط

ونقل البيان عن صنع الله أنه «ثمَّن الزيارات المستمرة واهتمامه بقطاع النفط، وجهوده من أجل دعم المؤسسة الوطنية وشركاتها للنهوض بالقطاع وتطويره».

وأطلع صنع الله نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية على الوضع الراهن الذي يمر به قطاع النفط، وجرى مناقشة مختلف نشاطاته والتحديات التي يواجهها، والسبل الكفيلة لتجاوزها.

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ميزانية استثنائية لمؤسسة النفط

وأمس الثلاثاء بحثت اللجنة المشكلة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لمتابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، تنفيذ أبواب الميزانية، وذلك بحضور رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش.

وفي 14 أبريل الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، عن اعتماد ترتيبات مالية طارئة لمؤسسة النفط للعام 2022 بقيمة 37 مليارا و640 مليونا و145 ألف دينار.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يستقبل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يستقبل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح (صفحة المؤسسة على فيسبوك)