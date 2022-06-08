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«تسييري غات» يرفض زيارة باشاغا للمدينة ويؤكد تبعيته لحكومة «الوحدة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 11:10 مساء
«تسييري غات» يرفض زيارة باشاغا للمدينة ويؤكد تبعيته لحكومة «الوحدة»
استقبال باشاغا في غات، الأربعاء 8 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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أعلن المجلس التسييري لبلدية غات جنوب غرب ليبيا، رفضه زيارة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا المدينة، مؤكدًا تبعيته لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بحسب بيان تلقته «بوابة الوسط» مساء اليوم الأربعاء.

وأجرى باشاغا في وقت سابق اليوم زيارة ميدانية إلى غات رفقة عدد من الوزراء في حكومته تفقد خلالها الأوضاع الأمنية والخدمية بالمدينة وكذلك منفذ إيسين الحدودي مع الجزائر.

وقال المجلس التسييري، في البيان، إن باشاغا زار المدينة «بدعوة من مجموعة لا تمثل المجلس البلدي» مشيرًا إلى أنه تفاجأ بدعوة هذه المجموعة «جهات أخرى» لزيارة المدينة «في حين تم منع زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية» عبدالحميد الدبيبة إليها وذلك في «في الوقت الذي تنعم فيه غات بالأمن والأمان والاستقرار والتعايش السلمي بين أبناء المدينة بمختلف أطيافهم وتوجيهاتهم».

المجلس التسييري لبلدية غات يؤكد تبعيته لحكومة الوحدة الوطنية
وأكد المجلس التسييري لبلدية غات في ختام البيان أنه «السلطة المحلية الأعلى في المنطقة وهو يتبع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة».

- باشاغا يزور غات لتفقد الوضع الأمني والخدمي بالمدينة ومنفذ إيسين الحدودي
- بالصور.. وقفة احتجاجية ضد تعطيل زيارة الدبيبة إلى غات
- عضو «النواب» عن غات: «أسباب واهية» وراء إلغاء زيارة الدبيبة للمدينة

فشل زيارة الدبيبة إلى غات
وفشلت زيارة كان يعتزم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة القيام بها إلى غات مرتين، كانت الأولى في أكتوبر 2021، والثانية في يناير الماضي، ما آثار جدلًا وتبادلًا للاتهامات بشأن ذلك بين بعض الجهات في المنطقة.

واستنكر عضو مجلس النواب عن الدائرة السابعة غات، نصر يوسف محمد اسرير، في 12 أكتوبر 2021، إلغاء زيارة الدبيبة إلى المدينة، بعد رفض استقبال الوفد الأمني واللوجستي الذي يسبق زيارة الدبيبة «تحت ذريعة عدم وجود تنسيق مسبق»، التي وصفها بأنها «أسباب واهية القصد منها منع وإفشال الزيارة».

ونظم مشايخ وأعيان وفعاليات شبابية في غات وقفة احتجاجية في 16 يناير الماضي، للتنديد بتعطيل زيارة الدبيبة للمدينة التي كانت مقررة في اليوم السابق، مشيرين إلى قيام «جهة غير معروفة التبعية» باقتحام مطار المدينة وإغلاقه لمنع الزيارة.

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