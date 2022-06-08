النائب زايد هدية يعد بتوفير مصنع للثلج ودعم الصيادين في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وعد عضو مجلس النواب عن دائرة سرت، زايد هدية، نقيب الصيادين في البلدية بتوفير مصنع للثلج ودعم الصيادين في المنطقة بالإمكانات اللازمة، وذلك خلال مشاركته في اجتماع عقد بديوان البلدية لبحث المعوقات التي تواجه قطاع الثروة البحرية والصيادين بالمنطقة.

وشارك في الاجتماع كل من عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومدير مكتب الثروة البحرية بالبلدية إبراهيم السيوي، ونقيب الصيادين في سرت محمد الشكربي.

وقال مسؤول ملف الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل، لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع جرى خلاله تدارس الآلية الصحيحة لتفعيل مرسى الصيد البحر الكائن بمحلة سرت المركز وتوجيه الدعم المقدم له بشكل مناسب.

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دعم عيني للصيادين في سرت خلال الأيام المقبلة

وأضاف الأميل أن «عضو مجلس النواب عن سرت زايد هدية وعد خلال الاجتماع بتذليل كافة الصعاب التي تعيق عمل الصيادين»، منوهًا إلى أنه «ستبدأ خلال الأيام المقبلة إنارة مرفأ الصيد البحري وتقديم الدعم العيني للصيادين وأيضًا توفير مصنع للثلج للصيادين بسرت يكون إيراده للنقابة، وتوفير ورشة ومعدات صيد جديدة».

وطالب الصيادون في سرت يوم 21 ديسمبر 2021، الحكومة بإجراء صيانة لمرفأ الصيد البحري بالمدينة أو إيجاد البديل، وذلك بعد غرق خمسة قوارب كانت راسية بشاطئ البحر، قبل أن تتعرض إلى أضرار بسبب عاصفة قوية، ثم عبث مجهولون بها قبل أن تغرق، بحسب نقيب الصيادين في سرت محمد الشكربي.

النائب زايد هدية خلال مشاركته في اجتماع بلدية سرت لبحث معقوات قطاع الثروة البحرية. (الإنترنت)