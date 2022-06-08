اختفاء 547 مهاجرا غادروا من ليبيا إلى إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن غالبية المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا عن طريق البحر غادروا من ليبيا في الفترة ما بين الأول من يناير و31 مايو المنقضي.

وأفادت المنظمة في تغريدة لها عبر موقع «تويتر»، اليوم الأربعاء، بأن المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا عن طريق البحر يغادرون من ليبيا بنحو 10932 مهاجرًا، وغادر 4240 من تركيا (نصفهم أفغان)، و3708 من تونس. لكنها كشفت أن «7742 مهاجرًا جرى اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، حيث غالبًا ما يكون العديد منهم ضحايا للعنف وسوء المعاملة»، حسب قولها.

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وتابعت: «توفي 143 مهاجرًا واختفى 547 آخرون على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط»، وذلك خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو، حسبما أكدت المنظمة الدولية للهجرة في تغريدة أخرى.

وأعلنت منظمة «سي ووتش»، في وقت سابق، إنقاذ 356 شخصًا من البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية، منهم 85 شخصاً أنقذتهم بالقرب من السواحل الليبية.