باشاغا يزور غات لتفقد الوضع الأمني والخدمي بالمدينة ومنفذ إيسين الحدودي

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية إلى غات رفقة عدد من الوزراء تفقد خلالها الأوضاع الأمنية والخدمية بالمدينة وكذلك منفذ إيسين الحدودي مع الجزائر جنوب غرب ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن رؤساء المؤسسات الرسمية والقيادات الاجتماعية بمدينة غات كانوا في استقبال باشاغا والوفد المرافق له، وسط عروض للفنون التراثية.

وأعرب باشاغا في تصريح صحفي نشره المكتب الإعلامي للحكومة، عن سعادته بالتواجد بين أهالي مدينة غات اليوم، مشيدًا بحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن حكومته تعي «جيدًا» احتياج المدينة إلى مزيد الاهتمام من خلال تطوير عدد من المرافق وأهمها الصحية، منوهًا إلى أنه ستكون «هناك زيارات أخرى وتنسيق مع الوزرات المعنية بالخصوص».

باشاغا يتفقذ منفذ إيسين الحدودي مع الجزائر

كما أجرى باشاغا خلال الزيارة جولة تفقدية بمنفذ إيسين الحدودي مع الجزائر، اطلع خلالها على مرافق المنفذ، مؤكدًا أن حكومته ستولي اهتمامًا خاصًا بمختلف القطاعات في الجنوب لأن «أمن الشمال يبدأ بأمن الجنوب».

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وأكد باشاغا أن حكومته ستولي اهتمامًا وعناية خاصة بالمناطق الحدودية وستعمل على استعادة «كل ما تم قضمه من الدولة الليبية»، مشيرًا إلى عدم استفادة كل الليبيين من «الذهب» الموجود في الجنوب بسبب الصراعات والحروب التي تسببت في خسائر هائلة للدولة الليبية.

تغيير منطقة إيسين الحدودية

ووعد باشاغا بتغيير منطقة إيسين الحدودية جنوب غرب ليبيا بعد «استلام» حكومته مهامها، وإيلائها اهتمامًا وعناية خاصة، حيث سيجري تجهيزها بشكل كامل بمختلف الاحتياجات باعتبارها إحدى أبرز المناطق الحدودية، منوهًا إلى أن حكومته ستعمل بالطرق الدبلوماسية وبالتعاون مع دول الجوار والقانون الدولي لاستعادة ما تم قضمه خلال الفترة الماضية نتيجة الانشغال بالصراعات والحروب الداخلية.

ورافق باشاغا خلال الزيارة كل من نائبه عن المنطقة الجنوبية سالم الزادمة، ووزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور، ووزير الداخلية عصام أبوزريبة، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات.





استقبال باشاغا في غات، الأربعاء 8 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

استقبال باشاغا في غات، الأربعاء 8 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

استقبال باشاغا في غات، الأربعاء 8 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

استقبال باشاغا في غات، الأربعاء 8 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)