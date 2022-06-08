«الكهرباء» تبحث مع «الأوقاف» ترشيد استهلاك الطاقة بالمساجد

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عمر القايد، مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف المكلف الشيخ أبوبكر الشريف، الإجراءات والتدابير التي من شأنها المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء بالمساجد.

وأفاد بيان، نشرته صفحة الشركة على «فيسبوك»، بإن الاجتماع يأتي في إطار سعيها لتحسين أداء الشبكة الكهربائية، وخفض الأحمال الزائدة لكافة الشرائح.

حملة دينية لترشيد استهلاك الكهرباء

وتطرق الاجتماع، الذي حضره مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستهلكين خالد مصباح، ومدير مكتب أوقاف طرابلس المكلف المهندس وليد التحالقي، إلى «نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء وتفعيل دور المساجد في توعية المواطنين، وإحياء الوازع الديني لديهم من خلال خطب الجمعة والبرامج الإعلامية التي تذاع عبر وسائل الإعلام المختلفة».

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وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى جوانب أخرى تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث أبدى رئيس الهيئة «الاستعداد التام والتعاون لوضع إمكاناتها في خدمة الشركة، بما يسهم في إنجاح حملة ترشيد استهلاك الكهرباء».

خطة للحد من الاستهلاك المفرط للكهرباء

وتخطط الشركة العامة للكهرباء للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، بالإضافة إلى تحسين أداء الشبكة التي تعاني عجزًا كبيرًا في الإنتاج، تفاقمت هذه الأيام في مختلف مناطق ليبيا، متأثرة بتداعيات الإقفال النفطي وزيادة الاستهلاك المحلي مع دخول فصل الصيف.

وأمس الثلاثاء، اتفق مسؤولون من الشركة مع ممثلين عن ثلاث بلديات، عين زارة وقصر بن غشير وحي الأندلس، على اتخاذ جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية في مناطقها للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، بحسب ما أعلنته الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك».

حجم العجز في الطاقة الكهربائية

ويتوقع المسؤولون بشركة الكهرباء أن يصل معدل استهلاك الكهرباء في ليبيا خلال الصيف إلى «9 آلاف ميغاوات» في حين تبلغ القدرة الإنتاجية المتاحة «7 آلاف ميغاوات»، بينما أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن نحو «600 ميغاوات ستدخل على الشبكة العامة للكهرباء نهاية شهر يونيو الجاري».

وفي سياق البحث عن حلول أخرى، تخطط الشركة لدعم الشبكة الكهربائية بنحو 7600 ميغاوات تتوقع إنتاجها من الطاقات المتجددة بحلول العام 2030، ضمن جهودها الرامية لإشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشروعات الإنتاج والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة.

جانب من اجتماع عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عمر القايد ورئيس الهيئة العامة للأوقاف المكلف الشيخ أبوبكر الشريف. الأربعاء 8 يونيو 2022 (صفحة الشركة على فيسبوك)

جانب من اجتماع عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عمر القايد ورئيس الهيئة العامة للأوقاف المكلف الشيخ أبوبكر الشريف. الأربعاء 8 يونيو 2022 (صفحة الشركة على فيسبوك)