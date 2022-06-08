توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الشركة العامة للكهرباء وبلدية قصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت الشركة العامة للكهرباء وبلدية قصر بن غشير، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم وتعاون يجري «بموجبها اتخاذ جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية» وفق ما أعلنته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء التوقيع على مذكرة التفاهم والتعاون بين الجانبين خلال اجتماع عقد ظهر اليوم الأربعاء، ضم كلًا من عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رئيس لجنة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية المهندس عمر القايد، وعميد بلدية قصر بن غشير.

إجراءات توعوية للحد من الاستهلاك المفرط للكهرباء

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن الاجتماع ناقش حزمة من الإجراءات التي من شأنها التقليل من ساعات طرح الأحمال وصولًا إلى القضاء عليه داخل البلدية في حال التقيد بالخطة الموضوعة بشأن تحسين أداء الشبكة الكهربائية.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الشركة العامة للكهرباء اتفاقها مع ممثلين عن بلديات عين زارة وقصر بن غشير وحي الأندلس على اتخاذ جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية في مناطقها للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، وذلك في إطار اتفاقها مع وزارة الحكم المحلي.

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وتستهدف الشركة مكافأة البلديات المتعاونة معها في تنفيذ خطتها الرامية لتحسين أداء الشبكة التي تعاني عجزًا كبيرًا في إنتاج الطاقة التي تفاقمت هذه الأيام في مختلف مناطق ليبيا، متأثرة بتداعيات الإقفال النفطي وزيادة الاستهلاك المحلي مع دخول فصل الصيف.

معدل استهلاك ليبيا من الكهرباء

ويتوقع المسؤولون بشركة الكهرباء أن يصل معدل استهلاك الكهرباء في ليبيا خلال الصيف إلى «9 آلاف ميغاوات»، في حين تبلغ القدرة الإنتاجية المتاحة «7 آلاف ميغاوات»، بينما أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن نحو «600 ميغاوات ستدخل على الشبكة العامة للكهرباء نهاية شهر يونيو الجاري».

وتخطط الشركة لدعم الشبكة الكهربائية بنحو 7600 ميغاوات تتوقع إنتاجها من الطاقات المتجددة بحلول العام 2030، ضمن جهودها الرامية لإشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشروعات الإنتاج والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة.

مراسم توقيع مذكرة التفاهم والتعاون بين الشركة العامة للكهرباء وبلدية قصر بن غشير. (الشركة العامة للكهرباء)