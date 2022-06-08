الدبيبة يشارك في افتتاح معرض للصناعات العسكرية التركية بمدينة أزمير

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، افتتاح المعرض العسكري للصناعات التركية في مدينة أزمير التركية، رفقة عدد من وزراء الدفاع المشاركين في حضور المناورات التركية.

ومن المقرر أن يحضر الدبيبة المناورات العسكرية التي تستضيفها تركيا، بمشاركة 25 دولة منها ليبيا، حسب بيان حكومة الوحدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

الدبيبة يتفقد الصناعات التركية في المجال العسكري

وأضاف البيان أن رئيس الحكومة تجول داخل أروقة المعرض، وتفقد أحدث الصناعات التركية في المجال العسكري، و«إمكانية إقامة مثل هذا المعرض في عدد من الدول الصديقة لتركيا».

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اجتماع فني بين الدبيبة وآكار

وفي وقت سابق اليوم التقى الدبيبة، وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، حيث جرى عقد اجتماع فني بين الدبيبة وآكار، بحضور رئيس الأركان العامة لحكومة الوحدة محمد الحداد، تركز على «دعم برامج التدريب والتطوير للجيش الليبي ومناقشة التعاون بين البلدين».

ورافق الدبيبة، رؤساء أركان القوات الجوية والبحرية وآمري المناطق العسكرية وعدد من مديري الإدارات بوزارة الدفاع.

جانب من مشاركة الدبيبة في افتتاح معرض للصناعات العسكرية التركية بمدينة أزمير. الأربعاء 8 يونيو 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

جانب من مشاركة الدبيبة في افتتاح معرض للصناعات العسكرية التركية بمدينة أزمير. الأربعاء 8 يونيو 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

جانب من مشاركة الدبيبة في افتتاح معرض للصناعات العسكرية التركية بمدينة أزمير. الأربعاء 8 يونيو 2022 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)