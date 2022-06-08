القبض على شخص ذي سوابق جنائية بحوزته 26 قرصًا مخدرًا في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص ذي سوابق جنائية في قضايا المخدرات بمدينة تاجوراء وبحوزته 26 قرصًا مخدرًا نوع «سوتكس».

وأوضح الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أن المتهم أُلقي القبض عليه متلبسًا بعملية بيع وشراء للأقراص المخدرة، في كمين أُعد له من قبل فرقة تابعة لقسم التحري وجمع المعلومات بمكتب جمع الاستدلال المركزي بتاجوراء.

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وأكد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من حيث الاختصاص حيال المتهم وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات في طرابلس.