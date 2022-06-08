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بحوزته ساطور وسكين.. القبض على مواطن مسلح داخل مجمع المحاكم في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأربعاء 08 يونيو 2022, 06:23 مساء
بحوزته ساطور وسكين.. القبض على مواطن مسلح داخل مجمع المحاكم في بني وليد
عناصر الأمن أمام مجمع المحاكم والنيابات في بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مكتب إدارة العمليات والأمن القضائي في بني وليد، اليوم الأربعاء، أن أعضاء المكتب تمكنوا من القبض على مواطن بحوزته أسلحة بيضاء بعد دخوله إلى مجمع المحاكم والنيابات في المدينة، مشيرًا إلى نقله إلى أحد السجون بمدينة مصراتة.

وقال مكتب إدارة العمليات والأمن القضائي ببني وليد إن أحد المواطنين يدعى «م .ع.م» دخل إلى مجمع المحاكم بعد تسجيل اسمه ورقم بطاقته في سجل زيارات المواطنين إلى الفرقة الأمنية العاملة على بوابة المجمع التابعة لمكتب تنفيد الأحكام بإدارة العمليات والأمن القضائي بني وليد فرع مصراتة.

ساطور وسكين مخفيان تحت ملابس المتهم
وذكر المكتب عبر صفحته على «فيسبوك» أنه بعد صعود المواطن للدرج المؤدي إلى النيابة العامة لاحظ أعضاء الفرقة الأمنية أن تحت ملابسه قطعة سلاح مخفية، ما اضطر أحد أعضاء الفرقة الأمنية إلى التوجه على الفور إلى رئيس المكتب وإبلاغه بالحادثة.

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وأضاف المصدر أنه بناء على ذلك أعطى رئيس المكتب أوامره بإيقافه وتفتيشه والقبض عليه، مبينًا أنه بعد استكمال التفتيش اتضح أن تحت ملابسه «ساطور وسكين فرش» فقام الأعضاء بوضع الأصفاد في يده.

نقل المتهم إلى أحد سجون مصراتة
وأكد مكتب إدارة العمليات والأمن القضائي، أن النيابة العامة أصدرت تعليمات بتسليم المقبوض عليه إلى أعضاء قسم البحث الجنائي بني وليد ونقله إلى أحد السجون بمدينة مصراتة، مشيرًا إلى عدم إصابة أي شخص من أعضاء النيابة العامة في بني وليد بأذى جراء ذلك.

وفيما لم يقدم المصدر تفاصيل أخرى بشأن الواقعة، أثنى في ختام بيانه على جهود أعضاء مكتب إدارة العمليات والأمن القضائي بني وليد فرع مصراتة التي نجحت في تفادي حادثة خطيرة داخل المجمع القضائي في بني وليد بالرغم من قلة الإمكانات.

الساطور الذي عثر عليه بحوزة مواطن داخل مجمع محاكم بني وليد. (مكتب إدارة العمليات والأمن القضائي)
الساطور الذي عثر عليه بحوزة مواطن داخل مجمع محاكم بني وليد. (مكتب إدارة العمليات والأمن القضائي)
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