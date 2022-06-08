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توقيع إطار تعاون بين الأمم المتحدة ووزارة التخطيط لتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 06:03 مساء
توقيع إطار تعاون بين الأمم المتحدة ووزارة التخطيط لتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا
مراسم التوقيع على إطار التعاون بين الأمم المتحدة ووزارة التخطيط. (إدارة الإعلام والاتصال الحكومي)
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وقع وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، ومنسقة الشؤون الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيون على اتفاقية إطار عمل للتعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية في مجال تعزيز التنمية المستدامة.

وقال مكتب الأمم المتحدة في ليبيا عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الخميس، إن اتفاقية إطار التعاون التي وقعتها مع وزارة التخطيط تهدف إلى «تعزيز أجندة التنمية المستدامة في ليبيا واستثمارها في البشر. تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة»، حيث تسعى المنظمة الدولية إلى «دعم ليبيا أكثر سلمًا واستقرارًا حيث يمكن للناس والكوكب أن يزدهروا».

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وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاتفاقية تنظم التعاون الفني بين حكومة الوحدة الوطنية ووكالات الأمم المتحدة باعتبار وزارة التخطيط الشريك الرئيسي للمنظمة الدولية في هذا المجال، مشيرة إلى أن مراسم التوقيع حضرها مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمدير المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».

مراسم التوقيع على إطار التعاون بين الأمم المتحدة ووزارة التخطيط. (إدارة الإعلام والاتصال الحكومي)
مراسم التوقيع على إطار التعاون بين الأمم المتحدة ووزارة التخطيط. (إدارة الإعلام والاتصال الحكومي)
مراسم التوقيع على إطار التعاون بين الأمم المتحدة ووزارة التخطيط. (إدارة الإعلام والاتصال الحكومي)
مراسم التوقيع على إطار التعاون بين الأمم المتحدة ووزارة التخطيط. (إدارة الإعلام والاتصال الحكومي)
مراسم التوقيع على إطار التعاون بين الأمم المتحدة ووزارة التخطيط. (إدارة الإعلام والاتصال الحكومي)
مراسم التوقيع على إطار التعاون بين الأمم المتحدة ووزارة التخطيط. (إدارة الإعلام والاتصال الحكومي)
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