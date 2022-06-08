وليامز تطلع عقيلة على خطط الجولة المقبلة من اجتماعات المسار الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة، «خطط الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل» الهادفة إلى «وضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن».

وقالت وليامز عبر حسابها على موقع «تويتر»، إن اللقاء كان فرصة لإطلاع عقيلة على سلسلة الاجتماعات التي عُقدت أمس في تونس، بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا.

وأضافت إن هذه الاجتماع تضمن نقاشات مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وممثلين عن المجتمع الدولي، أعربوا عن «دعمهم الموحد لاستكمال العمل على المسار الدستوري».

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ماذا دار في آخر اجتماع للمسار الدستوري في القاهرة؟

واختتمت أعمال آخر اجتماع استضافته القاهرة بشأن المسار الدستوري في 20 مايو الماضي، بتوافق مبدئي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على 137 مادة من مسودة الدستور، على ما أعلنت وليامز حينها، مشيرة إلى انعقاد الاجتماعات الجديدة في العاصمة المصرية في 11 يونيو الجاري.

وقالت وليامز حينها، إن هناك اتفاقًا «على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلًا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة».

ونقلت قناة «الوسط» (wtv) عن مصدر في اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري قوله إن وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة كلفا لجنة مصغرة لإعداد صيغة توافقية للمواد الدستورية محل الاتفاق داخل الحوار، وجرى إحالتها لمجلسي النواب والدولة للنظر فيها، فيما تأجل النقاش في بعض المواد الأخرى إلى الجولات المقبلة.