22 إصابة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 22 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» خلال الفترة من 30 مايو إلى 5 يونيو الماضي، وذلك بعد فحص 1294 عينة.



وأظهر التقرير الوبائي الصادر عن المركز، اليوم الأربعاء، أن عدد العينات المفحوصة خلال الأسبوع المذكور (1294) هبط من 1552 في الأسبوع السابق. كما تراجعت الإصابات المسجلة خلال نفس الأسبوع (22 حالة) عن الأسبوع السابق (35) بنسبة إيجابية واحدة (2%) خلال الأسبوعين.

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وبالنسبة لعدد المطعّمين بالقاح المضاد للفيروس، فقد بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى 2 مليون و252 ألفًا و925 شخصًا، والجرعة الثانية مليونًا و174 ألفًا و752 شخصًا، فيما جرى تطعيم 117 ألفًا و176 شخصًا بالجرعة الثالثة التعزيزية.