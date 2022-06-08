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الجفرة تستقبل أولى شحنات الوقود من مستودعات مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 02:22 مساء
الجفرة تستقبل أولى شحنات الوقود من مستودعات مصراتة
شعار المجلس البلدي الجفرة، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن المجلس البلدي الجفرة استقبال أولى شحنات الوقود المقدمة من مستودعات الوقود الرئيسية في مدينة مصراتة، والتي ستوزع على محطات شركة الشرارة في البلدية.

جاء ذلك بعد اتفاق بين رئيس أعيان وحكماء الجفرة أحمد أبوطالب مع المسؤولين عن تلك المستودعات، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن شحنات الوقود ستأتي إلى باقي محطات الوقود في الجفرة «الراحلة، وليبيا نفط»، خلال الأيام المقبلة.

وتابع أن هذه المبادرة جاءت تلبية «للنداءات المتكررة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين من ارتفاع أسعار الوقود، وعدم استمرارية وصول الشحنات، والمطالبة بوضع حلول أسوة بالبلديات المجاورة».

كما تقدم أبوطالب والمجلس البلدي بالشكر إلى مسؤولي مستودعات الوقود بالمنطقة الشرقية؛ «لمدهم منطقة الجفرة بالوقود طيلة السنوات الماضية».

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