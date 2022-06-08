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تشاد تخلي مناطق «النزاع على الذهب» قرب ليبيا من المنقبين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 08 يونيو 2022, 01:58 مساء
تشاد تخلي مناطق «النزاع على الذهب» قرب ليبيا من المنقبين
جنود تابعون للجيش التشادي، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الرئاسة التشادية إخلاء المناطق الحدودية مع ليبيا بولاية تبستي من جميع أشكال التنقيب غير القانوني على الذهب، مع إنشاء قاعدتين عسكريتين في الجهة لإعادة الاستقرار.

وانتقل رئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد إدريس ديبي، أمس الثلاثاء، برا إلى أحد مواقع التنقيب عن الذهب في منطقة كوري بوغودي، على بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود مع ليبيا، وأعرب عن أسفه لمدى الأضرار التي أعقبت الاشتباكات بين منقبي الذهب في نهاية مايو.

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واعتبر حسبما نقلت جريدة «الوحدة» التشادية، اليوم الأربعاء، أن إنشاء قاعدتين عسكريتين في كل من كوري 35 وكوري 60 لا يعني أن المهمة قد انتهت، وإنما هناك مهام أخرى تحتاج إلى تغيير.

اشتباكات دامية بين منقبي الذهب
كما أوكلت مهمة تنظيم ممارسة نشاط التنقيب عن المعدن الأصفر إلى وزارتي المناجم والمالية، ووفقا للتقديرات التي قدمها ديبي، تخسر تشاد نحو 57 مليار فرنك أفريقي أسبوعيا (نحو 60 مليون دولار) بسبب الممارسة غير القانونية للبحث عن الذهب في هذه المنطقة.

وفي نهاية الشهر الماضي، أوقعت اشتباكات دامية عشرات الضحايا داخل تشاد، وقرب الحدود مع ليبيا؛ بسبب خلافات بين منقبي الذهب، في وقت قامت إنجامينا بمواجهة العصابات التي تقوم بالتنقيب واستغلال الحدود في الجرائم والتجارة بالبشر، ما دفع البعض منها إلى الجنوب الليبي.

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