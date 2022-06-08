ضبط 3 أشخاص سرقوا وأتلفوا محطة كهرباء في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد مركز شرطة قاريونس ثلاثة أشخاص سرقوا وأتلفوا محطة توليد للكهرباء بمنطقة قاريون في مدينة بنغازي، كما تعرض أحدهم لصعقة كهربائية خلال قص أحد الكابلات.

وتلقى المركز معلومات من غرفة العمليات الأمنية بمديرية أمن بنغازي مفادها وجود شخص ملقى على الأرض بجوار محطة «قابينة»، ليتوجه أعضاء التحريات إلى المكان، لكنهم لم يجدوه، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ثم وردت معلومات عن سرقة نوافذ وأبواب وكابلات بالمحطة، وأيضا الواقيات الحديدية التي تستعمل في تغطية الكابلات، واتضح أن الجاني تعرض للصعق خلال ارتكابه جريمته، ونقله أشخاص إلى مستشفى الجلاء وهو مصاب بجروح بالغة.

وانتقل أعضاء التحريات إلى المستشفى، حيث جرى استجواب المتهم الذي اعترف بارتكابه الجريمة رفقة شخصين، أُلقي القبض عليهما لاحقا بعد إعداد كمين محكم لهما، وأقرا أيضا بما نُسب إليهما، ثم أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة.

شريكا المتهم في واقعة سرقة المحطة.