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الصور يطلع عقيلة على تقارير قضايا الإرهاب والفساد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 12:49 مساء
الصور يطلع عقيلة على تقارير قضايا الإرهاب والفساد
لقاء عقيلة والصور في القبة، 8 يونيو 2022، (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة)
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أطلع النائب العام المستشار الصديق الصور، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على جميع التقارير الصادرة عن مكتبه في مختلف القضايا، وعلى رأسها قضايا الإرهاب والفساد، حسب رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب السيد عبدالحميد الصافي.

وقال الصافي إن عقيلة اجتمع مع الصور في مكتبه بمدينة القبة، اليوم الأربعاء، حسب تصريح نقله المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، على صفحته في موقع «فيسبوك».

وأكد عقيلة للصور، أن الجميع تحت القانون، مشددًا على وجوب تنفيذ كافة القوانين الصادرة عن مجلس النواب ومساءلة من يخالفها، وفق التصريح.

عقيلة يدعو النواب إلى اجتماع في سرت
وأمس الثلاثاء، دعا عقيلة أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الثلاثاء المقبل الموافق 14 يونيو، في مدينة سرت.

- عقيلة صالح يدعو أعضاء مجلس النواب لجلسة في سرت الثلاثاء المقبل
- حكومة باشاغا تعلن انطلاق أعمالها من سرت
- اجتماع في سرت لمناقشة ملاحظات الأجهزة الرقابية و«المركزي» حول الميزانية

كما سبق أن حضر رئيس مجلس النواب، في 31 مايو، اجتماعًا بالمدينة نفسها مع ممثلي الأجهزة المالية والرقابية بحضور باشاغا، وجدد خلاله اقتراحه بضرورة عمل الحكومة من سرت «باعتبارها تتوسط ليبيا وبعيدة عن ضغوط المجموعات المسلحة ما يمكنها من العمل بأريحية».

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