السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.77 دينار مقابل 4.78 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6 دنانير مقابل 5.95 دينار، وثبت سعر اليورو عند 5.10 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.27 دينار و1.30 دينار على الترتيب، بينما صعد الدينار التونسي إلى 1.55 دينار من 1.54 دينار أمس.

وثبتت الليرة التركية عند 0.28 دينار، واليوان الصيني عند 0.71 دينار.