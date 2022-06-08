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«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 11:31 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتكون شبورة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت ليلا، متسببة في تراجع الرؤية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز مترا على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر على طول الساحل؛ لاحتمال ظهور شبورة مائية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على الجبل الأخضر.
- الرياح غربية إلى جنوبية غربية على ساحل شحات، وتكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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