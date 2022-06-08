لجنة الشركات المتعثرة تخاطب جهات لحل أزمة مستحقات العاملين بـ«الأشغال العامة»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت لجنة الشركات الوطنية المتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة، إنها ستخاطب الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة لسداد مستحقات العاملين في شركات الأشغال العامة بجميع الفروع، والمتراكمة منذ سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حسام المزوغي، مع رؤساء ومندوبي شركات الأشغال العامة والبناء والتشييد بجميع فروعها؛ لبحث آخر مستجدات الشركات المتعثرة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

واتفق المجتمعون على تسوية المستحقات الضمانية للعاملين بالشركات، وحصر ديون الشركات لدى الجهات العامة، ووضع حلول لعملية سدادها.

كما خلص الاجتماع أيضا إلى النظر في تقليص العمالة الزائدة بالشركات من خلال إعادة تنسيبهم للقطاعات العامة التابعة للدولة كلٌ حسب تخصصه أو «إحالتهم إلى خارج الملاك (الإحالة تحت التصرف)».