وليامز: المراقبون أبدوا التزاما بتفعيل الخطوات المقبلة لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن المراقبيين الليبيين والدوليين أعربوا عن التزامهم بتنفيذ الخطوات المقبلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وليامز: «في تونس أيضا، سُعدتُ بالانضمام لاجتماع فريق المراقبين الليبيين والدوليين لوقف إطلاق النار في اجتماعهم الأول بشكل مباشر، وقد أبدوا حماس والتزاما نحو تفعيل الخطوات المقبلة لاتفاق وقف إطلاق النار»، حسب تغريدة على حسابها في موقع «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وليامز ترأس اجتماع مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا في تونس

وأمس الثلاثاء، رأست المستشارة الأممية، الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا في تونس، بالتعاون مع فرنسا، وحضور جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

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وأكدت، في كلمة خلال الاجتماع، أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض في ليبيا، كما أشارت إلى أن المحادثات تناولت «مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح، وسبل المضي قدما بالنسبة لعمل لجنة (5+5)».

اجتماع دولي حول ليبيا في تونس

كما شاركت وليامز في اجتماع ممثلين عن حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا، لمناقشة آخر التطورات في ليبيا.

وأعربت عن «امتنانها لهم على الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين، وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم».