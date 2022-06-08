أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء الصيفية في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء صيفية اليوم الأربعاء على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراجع درجات الحرارة بدايةً من يوم الجمعة على أقصى الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و42 درجة مئوية على الدواخل، وتتراجع من يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية، وبين 39 و42 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر أحيانا على غات، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.