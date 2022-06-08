أبوهيبة توضح لقناة «الوسط» طبيعة دور «الرئاسي» لمنع التصعيد

القاهرة - بوابة الوسط

قالت نجوى أبوهيبة الناطقة باسم المجلس الرئاسي، إن «جهات ومراكز قوى معينة» طلبت من المجلس الرئاسي ورئيسه أن يكون له دور إيجابي، لمنع التصعيد والمحافظة على وحدة المؤسسات الليبية.

وأوضحت أبوهيبة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، أن هناك «اجتماع في حالة انعقاد دائم لوضع ترتيبات نهائية لمشروع المصالحة الوطنية وهو جوء من استحقاقات المجلس الرئاسي».

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وحول طبيعة الجهود التي يضطلع بها المجلس الرئاسي في سياق حالة الانسداد السياسي الحالي، تابعت أن «ما يُسمى بالمبادرة هو استكمال لمساعي سابقة، ولا أُفضِّل استخدام كلمة مبادرة، لأنها تُعطي إيحاء بأن هناك جهدًا انطلق الآن».

منع أي تصعيد عسكري عن العاصمة أو أي مدينة أخرى

وأردفت: «باعتبار المجلس الرئاسي لم يكن طرفًا في أي خلاف سياسي، فإن جزءًا من عمله هو البناء على وحدة المؤسسات، ومنع أي تصعيد عسكري عن العاصمة أو أي مدينة أخرى».