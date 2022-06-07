لجنة متابعة اجتماع سرت تناقش تعديل قانون الرواتب

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت لجنة دراسة مخرجات اجتماع سرت في 31 مايو، اليوم الثلاثاء، تعديل قانون الرواتب ومشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022م، وفق بيان نشرته صفحة أخبار الحكومة المكلفة على «فيسبوك».

حضر الاجتماع، الذي عقد اليوم بمدينة سرت، كل من وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة أسامة حماد، ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، وأعضاء بمجلس النواب ورئيس ديوان المحاسبة، وعضو مجلس إدارة بمصرف ليبيا المركزي، وفق البيان.

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تزامن الاجتماع مع مباشرة الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، أعمالها من مقرها في مدينة سرت، حيث عقد رئيسها اجتماعًا تشاوريًا مع أعضاء الحكومة بالمقر الكائن في مجمع قاعات واغادوغو.

وفي 31 مايو، عقد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اجتماعًا مع ممثلي الأجهزة المالية والرقابية بحضور باشاغا، وجدد خلاله اقتراحه بضرورة عمل الحكومة من سرت باعتبارها تتوسط ليبيا وبعيدة عن ضغوط المجموعات المسلحة ما يمكنها من العمل بأريحية.

جانب من اجتماع لجنة متابعة اجتماع سرت في 31 مايو. الثلاثاء 7 يونيو 2022 (صفحة الحكومة المكلفة)

جانب من اجتماع لجنة متابعة اجتماع سرت في 31 مايو. الثلاثاء 7 يونيو 2022 (صفحة الحكومة المكلفة)