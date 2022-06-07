تخصيص 2000 متر من أملاك الدولة في سرت لفرع ديوان المحاسبة بالبلدية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وقع مدير فرع مصلحة أملاك الدولة في سرت فضيل الصداعي، اليوم الثلاثاء، على محضر تخصيص قطعة أرض فضاء مملوكة للدولة بالمدينة لصالح فرع ديوان المحاسبة بالبلدية من أجل إقامة مقر إداري للفرع عليها.

وقال الصداعي، لـ«بوابة الوسط»، إن مساحة قطعة الأرض المخصصة تقدر بألفي متر كائنة بمحلة الرباط في سرت وفقًا للمخطط المعتمد بالمدينة بطريقة موضوعية لتخصصيها لبناء مبنى إداري مستقل لفرع ديوان المحاسبة بالبلدية ليقدم خدماته منها.

وحضر مراسم التوقيع عضو مجلس النواب عن دائرة سرت زايد هدية، ورئيس ديوان المحاسبة المكلف من مجلس النواب عمر عبدربه، ورئيس هئية الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، وعدد من النواب، وعميد بلدية سرت.

- افتتاح مقر فرع هيئة الرقابة الإدارية ببلدية سرت

افتتاح مقر فرع هيئة الرقابة الإدارية في سرت

وافتتح صباح اليوم مقر فرع هيئة الرقابة الإدارية ببلدية سرت بعد استكمال عملية صيانته وتجهيزه التي نفذتها إحدى شركات المقاولات المحلية على نفقة الهيئة الرقابية التابعة لمجلس النواب، وذلك في احتفالية حضرها عدد من النواب والمسؤولين.

ويضم المقر الجديد لفرع هيئة الرقابة الإدارية في سرت 40 مكتبًا إداريًا وقاعة اجتماعات ومرافق خدمية مقامة على مساحة كلية تبلغ 3150 مترًا مربعًا، ويتكون من طابقين مجهزين بالكامل واستغرقت صيانة المقر قرابة ستة أشهر.