أسامة عويدان يتسلم مهامه مديرا لأمن سبها

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم العميد أسامة عويدان، اليوم الثلاثاء، مهامه مديرًا لمديرية أمن سبها، وفق قرار وزير الداخلية بالحكومة المكلفة عصام أبوزريبة رقم 23 لسنة 2022م.

وأفاد منشور لوزارة الداخلية بالحكومة المكلفة على «فيسبوك»، بأن عملية التسليم والاستلام جرت اليوم بين العميد محمد إبراهيم الأصفر مدير الأمن السابق، والعميد أسامة عويدان مدير الأمن المكلف حاليًا، وبحضور رئيس وأعضاء لجنة التسليم والاستلام المكلفة من الوزير.

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وزارة الداخلية: عملية تسليم في أجواء ودية

وجرى خلال هذه المراسم تسليم كل محتويات المديرية من أصول ثابتة ومنقولة وأسلحة ومقرات وآليات إلى المدير المكلف، وفق منشور الوزارة، التي قالت إن «عملية التسليم والاستلام جرت في أجواء ودِية سادتها روح المحبة والسرور والأخوة والترحيب».

وأمس الإثنين نشرت الوزارة قرار تكليف العميد أسامة عويدان مهام مدير أمن مديرية سبها، الموقع في 29 مايو المنقضي.

جانب من تسلم مدير أمن سبها الجديد مهامه (صفحة وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة على فيسبوك)