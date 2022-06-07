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القطراني: ندرس إيجاد طرق لتوفير الأدوية المستعجلة والمستلزمات الطبية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 06:55 مساء
القطراني: ندرس إيجاد طرق لتوفير الأدوية المستعجلة والمستلزمات الطبية
اجتماع القطراني مع مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي في بنغازي، الثلاثاء 7 يونيو 2022. (مكتب الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء في بنغازي)
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قال نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الشرقية علي القطراني، إن الحكومة «تدرس إيجاد طرق لتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة أدوية الحالات المستعجلة كالأورام وغيرها»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة.

جاء حديث القطراني خلال اجتماع عقده ظهر اليوم الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي بحضور وزير الموارد المائية محمد دومة، والمستشار الصحي لنائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور السنوسي المغربي.

تنفيذ العطاء العام للأدوية على مستوى ليبيا
وأكد القطراني خلال الاجتماع، أهمية جهاز الإمداد الطبي وأنه هو الشريان الرئيسي لقطاع الصحة، مشددًا «على أهمية تنفيذ العطاء العام (لشراء الأدوية) على مستوى ليبيا بكل شفافية وعدم إصدار أو الارتهان إلى التكليفات المباشرة التي يشوبها الكثير من الفساد حفاظًا على المال العام».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع جرى خلاله التأكيد على أهمية توحيد جهاز الإمداد الطبي على مستوى ليبيا بالكامل خدمة للمصلحة العامة.

انطلاق أعمال حكومة باشاغا من سرت
ويأتي اجتماع القطراني مع مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي في بنغازي، بالتزامن مع إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا انطلاق أعمالها من مقرها في سرت بمجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت.

وقال المكتب الإعلامي إن اجتماعًا تشاوريًا عُقِد برئاسة باشاغا خُصِّص لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشكل الأمثل، إضافة لبحث الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع مجلس الوزراء الثالث المزمع عقده الأسبوع المقبل في المدينة.

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