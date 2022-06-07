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بلديات الجبل تطالب الدبيبة بتخصيص مبالغ مماثلة للسنة الماضية في ميزانيات العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 06:37 مساء
بلديات الجبل تطالب الدبيبة بتخصيص مبالغ مماثلة للسنة الماضية في ميزانيات العام الجاري
لقاء الدبيبة مع أعيان وعمداء بلديات الجبل، الثلاثاء 7 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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طالب أعيان وعمداء بلديات الجبل خلال لقائهم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بتخصيص مبالغ مماثلة للسنة الماضية في ميزانية العام الجاري المخصصة في الباب الثالث للبلديات، مؤكدين «أن ما جرى تخصيصه للبلديات في الباب الثالث، استُخدم في الاحتياجات الفعلية للبلديات»، وفق حكومة الوحدة الوطنية.

جاءت المطالبة خلال اجتماع عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس مع أعيان وعمداء بلديات باطن الجبل وكاباو والرحيبات وجادو والحوامد ووازن وسيناون ودرج والرجبان ونالوت.

متابعة الوضع الخدمي والتقسيم الإداري المقترح لبلديات الجبل
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء الدبيبة مع أعيان وعمداء بلديات الجبل خُصِّص «لمتابعة الوضع الخدمي لهذه البلديات، ومناقشة التقسيم الإدري المقترح».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء تطرق أيضًا إلى مناقشة «الصعوبات التي تواجه تنفيذ عدد من المشروعات بهذه البلديات، وتحديدًا ملف الإمداد المائي، والذي لا يزال قيد الدراسة لدى ديوان المحاسبة، واعتباره أهم المشروعات التي تحتاجها بلديات الجبل بشكل عام».

الدبيبة يؤكد تفعيل الإدارة المحلية
وقبل أيام، أكد الدبيبة «أن إجراء الانتخابات وتفعيل الإدارة المحلية من أهم أهداف الحكومة»، معتبرًا «أنه في حال تحقيقهما ستكون ليبيا من مصاف الدول المستقرة والمزدهرة» وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماع موسع، عقده في 17 مايو الماضي، مع عدد من عمداء البلديات الذين شاركوا في اجتماع للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نظمته وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

لقاء الدبيبة مع أعيان وعمداء بلديات الجبل، الثلاثاء 7 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع أعيان وعمداء بلديات الجبل، الثلاثاء 7 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع أعيان وعمداء بلديات الجبل، الثلاثاء 7 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع أعيان وعمداء بلديات الجبل، الثلاثاء 7 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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