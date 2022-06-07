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بريطانيا تدعم تطهير طرابلس وسرت وبنغازي من مخلفات الحرب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 05:16 مساء
بريطانيا تدعم تطهير طرابلس وسرت وبنغازي من مخلفات الحرب
إزالة مخلفات حرب من إحدى المدن الليبية. (السفارة البريطانية)
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أعلنت سفارة بريطانيا لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، دعمها جهود منظمتي «حقول حرة» و«HALO» في تطهير المناطق الملوثة بالمتفجرات من مخلفات الحرب في طرابلس وسرت وبنغازي.

وقالت السفارة في بيان مقتضب عبر صفحتها بموقع «تويتر»، إن هذه الجهود تقلل من تأثير الصراع على حياة الليبيين.

ويوم الجمعة، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من استمرار خطر الألغام غير المتفجرة على الليبيين، والتي تصد عودة الراغبين النازحين إلى منازلهم، مشيرًا إلى وقوع 298 ضحية جراء مخلفات الحرب.

تحذير أممي من استمرار خطر الألغام في ليبيا
وأدى الانخفاض في الأعمال العدائية داخل ليبيا إلى تراجع كبير في استخدام الأسلحة الثقيلة والذخائر المتفجرة، وهو ما يعني عدم استمرار التلوث الجديد من المتفجرات الناجم عن الحرب، وفق ما أوضحت الأمم المتحدة في تقرير يرصد الوضعية الإنسانية للفترة ما بين يناير ومارس 2022.

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وأشار التقرير إلى أن كميات كبيرة من التلوث بمخاطر المتفجرات لا تزال سارية المفعول، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية والأشراك الخداعية والعبوات الناسفة والذخائر المتفجرة المتروكة التي تراكمت أثناء حصار طرابلس، وكذلك خلال النزاعات السابقة.

وحتى نهاية ديسمبر 2021، أفاد الشركاء المتخصصون في نزع الألغام أن العدد الإجمالي للضحايا بلغ 298 منهم 278 رجلا و20 امرأة، وأصيب من هذا العدد 174 شخصًا، فيما قتل 124 آخرون، حسب التقرير.

وشكل المدنيون 72% (220) من الضحايا، وكان بينهم 78 فردًا (28%) متخصصين في التخلص من الذخائر المتفجرة من وزارة الدفاع والداخلية، فيما تراوحت أعمار الضحايا بين أربع سنوات و 70 عامًا.

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