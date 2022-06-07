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تمديد فترة الدعاية الانتخابية لبرلمان الشباب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 04:51 مساء
تمديد فترة الدعاية الانتخابية لبرلمان الشباب
مؤتمر صحفي بخصوص برلمان الشباب، 7 يونيو 2022. (صورة من بث مباشر)
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أعلنت الناطقة باسم وزارة الشباب، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي برلمان الشباب ليوافق يوم الصمت الانتخابي 11 يونيو الجاري فيما يكون الاقتراع في اليوم الذي يليه.

وأوضحت الناطقة خلال مؤتمر صحفي أن الاقتراع سيكون من خلال رسالة نصية ترسل على الرقم «11001» عبر شبكتي «ليبيانا» و«المدار»، وتحتوي على «الرقم الوطني للناخب ثم نجمة، فرقم الدائرة الانتخابية، فنجمة ثم الرقم الانتخابي للمرشح».
 
وحددت ثلاثة شروط لاحتساب الأصوات بشكل صحيح تشمل «ربط الشفرة الشخصية بالرقم الوطني، والتصويت للمرشح الموجود في نفس الدائرة الانتخابية المقيد بها الرقم الوطني للناخب، وإتمام الناخب سن السابعة عشرة وعدم تجاوزه سن الأربعين يوم الاقتراع».

ومن المقرر أن يُفتح باب الاقتراع من الثامنة صباح يوم 12 يونيو الجاري وحتى الثامنة مساء نفس اليوم، فيما تظهر النتائج المبدئية فور غلق باب الاقتراع من خلال منصة مجهزة من قبل الهيئة العامة للمعلومات والتدقيق.

طريقة الانسحاب من الانتخابات
وبخصوص طريقة الانسحاب من الانتخابات، قالت الناطقة باسم وزارة الشباب إن المرشح الراغب في الانسحاب عليه تقديم طلب بالخصوص في موعد أقصاه 10 يونيو الجاري، على أن يقدم الطلب إلى مكاتب وزارة الشباب المتواجدة في بلديته متضمنًا الاسم الرباعي للمرشح ورقم هاتفه الشخصي ورقم دائرته الانتخابية، إضافة إلى رقمه الوطني وإقرار بالانسحاب من الانتخابات.
 
وأعلنت الناطقة فتح باب الاستعلام عن الانتخابات حتى يوم الغد، فيما يكون الاستعلام من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم «11001»، تحتوي الرقم الوطني، والموضوع المستعلم عنه.

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لانتخابات برلمان الشباب، مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الشباب، هيثم ديوكا، إن برلمان الشباب سيعقد جلسته الأولى في 19 يونيو الجاري.

وأشار إلى التواصل مع المنظمات والمؤسسات الدولية بهدف دعوتهم لمتابعة العملية الانتخابية وحضور فعاليات الاقتراع وإعلان نتائجه.

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