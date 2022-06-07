«الرئاسي»: مشروع المصالحة الوطنية في مراحل صياغته الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط

ترأس عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي اجتماعات الترتيبات النهائية لاستكمال ملف مشروع المصالحة الوطنية مع ممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وأعضاء اللجنة القانونية، الكوني عبودة وعلي أبوراس وعثمان اللكف، بحضور عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن ملف مشروع المصالحة الوطنية وصل إلى «مراحل صياغته الأخيرة ووضع الهيكل التنظيمي الخاص بمفوضية المصالحة الوطنية»، لافتًا إلى تأكيد الاجتماع، الذي عُقِد بديوان المفوضية بطرابلس، على أهمية المسارات التي اعتمد عليها بناء مشروع المصالحة الوطنية.

- اللافي يؤكد استمرار العمل على وضع الأطر القانونية لمشروع المصالحة

- اللافي يأمل الوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح المصالحة الشاملة

- تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين مفوضية المصالحة تمهيدا لعرضها على النواب

وأشار البيان إلى أن مشروع المصالحة «أعده نخبة من الخبراء المختصين في عديد المجالات»، وأنه «ملك لكل الليبيين لمساهمته في استقرار بلادهم».

اللافي يترأس في طرابلس اجتماعات الترتيبات النهائية لاستكمال مشروع المصالحة الوطنية، 7 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)

اللافي يترأس في طرابلس اجتماعات الترتيبات النهائية لاستكمال مشروع المصالحة الوطنية، 7 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)