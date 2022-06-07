ليبيا وتونس تعززان الشراكة مع كوريا الجنوبية لإعادة الإعمار

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

تعزز ليبيا وتونس تعاونهما الاقتصادي بالشراكة مع دول من آسيا في ضوء الفترة الصعبة التي تمران بها على المستوى الاقتصادي، حيث تتطلعان لإعادة إعمار الأراضي الليبية، واقتحام أسواق أفريقيا عبر مشاريع المنطقة الحرة في بن قردان الحدودية.

وكانت الشراكة الثلاثية المربحة بين تونس وليبيا وكوريا الجنوبية موضوع مائدة مستديرة شارك فيها حوالي 50 من رجال الأعمال الكوريين الذين قدموا إلى تونس لاستكشاف فرص الأعمال قبل أيام، حسب ما نقلت جريدة «لابراس» التونسية الناطقة باللغة الفرنسية.

وخلال المائدة، أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، أن تونس وليبيا بموقعهما الجغرافي تتطلعان إلى «أن تكونا بوابة أفريقيا»، وأضاف أن الشراكة مع كوريا الجنوبية «ستكون الرافعة التكنولوجية والذراع الاستثماري الذي سيسمح لهاتين الدولتين في شمال إفريقيا بتحقيق هذا الهدف».

الحويج يعلن بدء مشروعين يربطان بين ليبيا والنيجر والسودان

وفي إشارة إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي كنتيجة مباشرة لأزمة «كوفيد» والحرب في أوكرانيا، أكد الحويج أن الاقتصاد العالمي يتطور نحو نموذج جديد قائم على التكنولوجيا وخفض تكاليف الإنتاج، وقال: «علينا تأمين طعامنا. يجب أن نعمل معا لضمان الأمن الغذائي لشعوبنا»، وأضاف: «للقيام بذلك، يجب أن نتعاون ونستثمر معا في مجالات الزراعة، وصناعة الأغذية، وصناعة الأدوية، وما إلى ذلك. كما يتطلب بنية تحتية قوية تعزز التجارة عبر الحدود».

وأعلن الحويج بدء تنفيذ مشروعين رئيسيين للطرق يربط بين ليبيا والنيجر من جهة والسودان من جهة أخرى. حيث يتعلق المشروع الأول بطريق يربط مصراتة بالنيجر، بينما الطريق الثاني يقطع البلاد بأكملها من بنغازي للوصول إلى السودان ودعا إلى اتخاذ إجراءات من خلال قطاع خاص قوي.

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الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة قرب الحدود

من جانبها، شددت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، فضيلة رابحي، على أهمية الموقع الجغرافي لتونس وليبيا باعتباره أحد الأصول الرئيسية التي تمكنهما من لعب دور محوري لأفريقيا.

ودعت رجال الأعمال الكوريين إلى تطوير شراكات مع نظرائهم الليبيين والتونسيين، في إطار رؤية مشتركة تراعي تنافسية القطاعات المحددة كأولويات، وشددت على أن «هذه الرؤية المشتركة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إمكانات الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية بفضل اتفاقات التجارة الحرة المختلفة المبرمة مع تونس».

وأشارت الوزيرة إلى أن التقنيات وصناعة المكونات الإلكترونية والميكانيكية وصناعة الأدوية والطاقات المتجددة والتشييد والبناء هي قطاعات واعدة يمكن أن تكون موضوع شراكة ثلاثية مع كوريا الجنوبية، ودعت إلى تعزيز تبادل الخبرات بين تونس وكوريا الجنوبية في مجالات التجارة الإلكترونية والاندماج في الأسواق الافتراضية والأمن السيبراني.

وقالت: «على تونس أن تستفيد من تجربة كوريا الجنوبية الرائدة في هذه القطاعات الواعدة حتى تتمكن من مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في هذه القطاعات»، وأشارت الوزيرة التونسية إلى أن مشاريع المنطقة الحرة بن قردان وكذلك المنصة الصناعية للمركز (قيد الإنشاء حاليا) يمكن أن تكون بمثابة منصة انطلاق لشراكة ثلاثية مع كوريا الجنوبية وليبيا.

يشار إلى أن فاتورة إعادة إعمار ليبيا تقدر بـ111 مليار دولار حسب تصريحات رسمية لمسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حيث حازت الشركات المصرية والتركية على نصيب الأسد من جملة المشروعات المقترحة، فيما تسببت التوترات السياسية من حين لآخر بين تونس وليبيا في عرقلة حصولهم على حصة منها.