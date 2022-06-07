ضبط تشكيل عصابي تورط في جرائم سرقة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت الإدارة العامة للبحث الجنائي تشكيلًا عصابيًا يمتهن السرقة وعمليات الحرابة في منطقتي البركة والكيش بمدينة بنغازي.

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات لأعضاء التحريات بالإدارة مفادها سرقة بطارية سيارة مواطن في منطقة الكيش، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وتوصل أعضاء التحري إلى مقطع فيديو للواقعة، يظهر فيه السارق الذي أوقف لاحقًا في كمين محكم، واعترف بارتكابه عمليات سرقة مع شخصين آخرين؛ حيث تورطوا في جرائم سطو بقوة السلاح.

وبتكثيف التحريات، توصل رجال التحري إلى مكان المتهمين الآخرين، وقبض عليهما، واعترفا بما نسب إليهما، ثم أحيلوا جميعًا إلى النيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية معهم.