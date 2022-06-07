ارتفاع الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعرا العملتين الأميركية والأوروبية في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وزاد سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا ليسجل 5.04 دينار مقابل 5.03 دينار أمس، وبالمثل اليورو الذي بيع بـ5.34 دينار مقابل 5.33 دينار أمس.

في حين ثبت الجنيه الإسترليني عند 6.20 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يحدث أي تغيير لسعر صرف الليرة التركية التي سجلت 0.33 دينار، والدينار التونسي الذي سجل 1.65 دينار ليبي. واستقر سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 220 دينارًا.