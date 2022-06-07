ضبط خادمة سرقت عدة بيوت في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي ضبط وافدة تحمل الجنسية النيجيرية، وتعمل بمكتب للخدمات المنزلية، لتورطها في سرقة عدة منازل في مدينة بنغازي.

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات لأعضاء مكتب التحريات بالإدارة حول بيع وافد، يحمل الجنسية النيجيرية، ذهبًا مجهول المصدر والملكية في أحد محال الصاغة بشارع عشرين في المدينة، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وألقت دوريات البحث الجنائي القبض عليه ونقلته إلى مقر الإدارة؛ حيث اعترف بأنه يبيع ذهبًا مسروقًا من منزل مواطن، عبر شريكته «عائشة» التي تعمل في تنظيف المنازل.

وأقر بارتكابها عدة سرقات في منازل تعمل بها، وقد جرى ضبطها لاحقًا، ثم أحيلا مع المسروقات إلى النيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات معهما.