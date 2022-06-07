بالتنسيق مع منظمة ألمانية.. مساع لإعداد دليل للمشروعات التنموية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت مدينة بنغازي، أمس الإثنين، انعقاد اجتماع تقابلي بين لجنة إعداد الخطة التنموية برئاسة عضو المجلس التسييري، أحمد الطيرة، وممثلي بعض القطاعات، والمرصد الحضري للمدينة، وبعض شرائح المجتمع المدني، بهدف العمل على إعداد دليل المشروع التنموي لمدينة بنغازي.

ويأتي ذلك بالتنسيق من المنظمة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ». واستعرض الاجتماع ما جرى التوصل إليه من تحليل للبيانات التي جرى تجميعها من مجالس الأحياء والمحال وبعض القطاعات، وفق بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن بلدية بنغازي.

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ويستهدف الدليل وضع تصور تنمية مدينة بنغازي وسبل توظيف مجهودات كل القطاعات والشرائح الأخرى لتحقيق هذه الرؤية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفق البيان.

اجتماع تقابلي في بنغازي لمناقشة إعداد دليل المشروع التنموي، 6 يونيو 2022. (بلدية بنغازي)

اجتماع تقابلي في بنغازي لمناقشة إعداد دليل المشروع التنموي، 6 يونيو 2022. (بلدية بنغازي)

اجتماع تقابلي في بنغازي لمناقشة إعداد دليل المشروع التنموي، 6 يونيو 2022. (بلدية بنغازي)

اجتماع تقابلي في بنغازي لمناقشة إعداد دليل المشروع التنموي، 6 يونيو 2022. (بلدية بنغازي)

اجتماع تقابلي في بنغازي لمناقشة إعداد دليل المشروع التنموي، 6 يونيو 2022. (بلدية بنغازي)