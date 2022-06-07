بحضور تنتوش.. لجنة حكومة الوحدة تبحث الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت اللجنة المشكلة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لمتابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، تنفيذ أبواب الميزانية.

جاء ذلك خلال اجتماعها الرابع، الثلاثاء، بحضور رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش؛ حيث عرض وزير التخطيط المكلف محمد يوسف الزيداني، الإجراءات المتخذة من الوزارة وفق نتائج الاجتماع الثالث للجنة، حسب بيان حكومة الوحدة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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واتفق الحاضرون على «استمرار لجنة المتابعة في أداء مهامها بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب؛ للوصول إلى معدلات إنتاج النفط المستهدفة وفق خطة الحكومة»، وفق البيان.

وحضر الاجتماع وزراء المالية والنفط والغاز والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وممثلون عن مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط.