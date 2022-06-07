«الأرصاد»: ضباب الليلة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت الليلة بسبب الضباب.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز مترا على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية على الساحل من زوارة إلى طرابلس، ومتغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة آخر الليل وفى الصباح الباكر على معظم الساحل؛ لاحتمال ظهور ضباب.