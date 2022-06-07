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السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 10:08 صباحا
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وارتفع متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.78 دينار مقابل 4.76 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين، انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.95 دينار من 5.96 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 5.10 دينار مقابل 5.11 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعرا الريال السعودي والدينار التونسي عند عند 1.27 دينار و1.54 دينار على الترتيب، بينما صعد الدرهم الإماراتي إلى 1.30 دينار مقابل 1.29 دينار أمس.

وثبتت الليرة التركية عند 0.28 دينار، واليوان الصيني عند 0.71 دينار.

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