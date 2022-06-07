أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الصيفية على معظم المناطق اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراجع درجات الحرارة بدايةً من غدٍ الأربعاء على مناطق الشمال، خصوصا الساحلية منها.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر بداية من مساء اليوم على بعض المناطق، مع احتمال تكون ضباب آخر الليل وخلال الصباح الباكر على المناطق الساحلية الممتدة من مصراتة حتى سرت، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و41 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال تكون شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية.