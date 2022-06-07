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شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا بشكل خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 01:44 صباحا
شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا بشكل خلال 2022
برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV». الإثنين 6 يونيو 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الإثنين، الضوء على ملف ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022، بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقديرات متعاملين في السوق.

وعرض البرنامج أرقامًا مرتقبة بالملف نفسه، خاصة القرض السكني الذي أعلنت عنه الحكومة بمبلغ 150 ألف دينار، فيما يقول خبراء إن القطاع العقاري أصبح بؤرًا ساخنة لعمليات غسل الأموال، في وقت تعاني ليبيا فيه من عجز في الوحدات السكانية يقدر بنحو 550 ألف وحدة.

- توسيع نطاق المشروع التجريبي للضريبة على العقارات في الصين
- اجتماع يبحث آليات تنفيذ مبادرة قروض الإسكان للشباب

وتناول البرنامج بالمناقشة عددًا من الأخبار الاقتصادية التي تهم المواطنين، خاصة متابعة حكومة الوحدة لصرف منح أسر الشهداء، وعودة الرحلات البحرية بين ليبيا وتركيا بعد انقطاع لسنوات، وتوفير سيولة مالية للمصارف مع التأكيد على تحاشي أي أزمة خلال الأيام المقبلة.

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