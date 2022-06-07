«المركزي»: المبالغ المحالة لمراقبات الخدمات المالية تمثل 48% من إجمالي الرواتب

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصرف ليبيا المركزي إن المبالغ المحالة إلى مراقبات الخدمات المالية تمثل 48% من إجمالي المرتبات، و29% من إجمالي الإنفاق العام.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية مايو المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

المركزي: إفصاح تفصيلي عن المبالغ المحالة لمراقبات الخدمات بداية من یونیو

وأوضح أن وزارة المالية ستشرع في الإفصاح التفصيلي عن المبالغ المحالة إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن، بداية من شهر یونیو 2022، مشيرًا إلى الطلب من جهاز الإمداد الطبي أفصح عن أصناف الأدوية الموردة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها والجهات المستفيدة بالتفصيل.

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وأعلن المركزي عن تسجيل إيرادات عامة بقيمة بقيمة 54.6 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، مقابل إنفاق 31.1 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

وجاء الإنفاق على الباب الأول (الرواتب) 16.4 مليار دينار، وبلغ إنفاق الباب الثاني (النفقات التسييرية) ملياري دينار، والباب الثالث (التنمية) 118 مليون دينار، والباب الرابع (الدعم) 8.6 مليار دينار، وصرف ميزانية استثنائية لمؤسسة النفط بقيمة 4 مليارات دينار، بينما لم يجرِ الإنفاق على الباب الخامس (الطوارئ).

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