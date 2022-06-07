وزير الداخلية بالحكومة المكلفة يعين أسامة عويدان مديرا لأمن سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عصام أبوزريبة، قرارًا بتكليف العميد أسامة عويدان بمهام مُدير أمن مديرية سبها.

ونص القرار رقم 23 لسنة 2022م، بَكليف العميد أسامة عويدان بمهام مُدير أمن مديرية سبها، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، المُوقَّع في 29 مايو المنقضي، وفق منشور عبر صفحة الحكومة المكلفة على «فيسبوك» اليوم الإثنين.

- وزير الداخلية يوقف مدير أمن سبها احتياطيا عن العمل

- وزارة الداخلية توضح ملابسات اقتحام مسكن مدير أمن سبها

وفي 17 نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إيقاف مدير أمن سبها العميد محمد علي بشر، احتياطيًّا عن العمل.