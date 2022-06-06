مشاورات جزائرية مع روسيا وألمانيا حول ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أجرى رئيسا البرلمان الجزائري مشاورات مع سفيري روسيا وألمانيا المعتمدين لدى البلاد، حول عدة قضايا إقليمية، من ضمنها الملف الليبي.

استقبل رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا)، صالح قوجيل، الإثنين، سفير فيدرالية روسيا، إيقور بيلاييف، إثر انتهاء مهامه، حيث تناول الطرفان العلاقات «التاريخية بين البلدين، ومستجدات المشهد الليبي وتطوراته»، بالإضافة إلى «الوضع الاقتصادي الصعب الذي يشهده العالم»، وفق ما أوضح بيان للهيئة التشريعية الجزائرية.

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الجزائر تشدد على ضرورة أن يكون الحل في ليبيا داخليًا

وفي لقاء منفصل، استقبل رئيس المجلس الشعبي الجزائرية إبراهيم بوغالي، الإثنين، سفيرة ألمانيا الفيدرالية لدى الجزائر، إليزابيث ولبرز، حيث استعرضا الوضع الراهن في منطقة الساحل وليبيا، التي أكد بخصوصها «رؤية الجزائر القائمة على ضرورة أن يكون الحل داخليًا وبعيدًا عن التدخلات الخارجية».

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جدد في أكثر من مناسبة دعمه حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وشدد على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في ليبيا أولًا. وقال تبون، خلال موتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في روما قبل أيام: «نحن مستعدون للمساعدة في ليبيا على استقرار أكثر لكي تبنى ليييا من جديد على أساس الديمقراطية».