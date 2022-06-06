«أمن بنغازي» يكشف ملابسات جريمة قتل مواطن خلال 48 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

كشف قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي ملابسات جريمة قتل مواطن يدعى فتحي سعيد النجار، وذلك خلال 48 ساعة، وضبط الجاني وهو سوداني الجنسية، وجرى استرجاع مركبة المغدور.

بداية الواقعة، عندما تلقى قسم النجدة بلاغًا يفيد بوجود جثة المواطن فتحي النجار، ملقاة في طريق النهر بالقرب من شيل الفرجاني، وعليها آثار طعن بآلة حادة، وفق ما أفادت مديرية أمن بنغازي، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأضافت أن رئيس قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي، العميد جمال جمعة العمامي، أصدر تعليماته لوحدة التحري والقبض بالبحث والتحري وجمع المعلومات، حيث جرى التعرف على الجاني وتحديد هويته وهو سوداني الجنسية.

بعدها جرى إعداد كمين محكم وضبطه وضُبطت بحوزته أداة الجريمة موس «بوخوصة» ومركبة المجني عليه. وخلال عملية ضبطه عثر بحوزته على بقايا قطعة حشيش و«بفرة»، حيث كان في حالة «تعاطي».

واعترف المتهم، خلال التحقيق، بارتكاب الجريمة، وسرقة سيارة المجني عليه وأغراضه الشخصية، وجرى استكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.

سيارة المواطن المغدور (صفحة مديرية أمن بنغازي على فيسبوك)

مضبوطات بحوزة المتهم (صفحة مديرية أمن بنغازي على فيسبوك)

سلاح أبيض استخدمه المتهم بقتل مواطن (صفحة مديرية أمن بنغازي على فيسبوك)