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مجلس التخطيط الوطني يبحث تبادل المعلومات والخبرات مع المغرب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 08:28 مساء
مجلس التخطيط الوطني يبحث تبادل المعلومات والخبرات مع المغرب
جانب من اجتماع مجلس التخطيط الوطني والمندوبية السامية للتخطيط بالمملكة المغربية (صفحة المجلس على فيسبوك)
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زار وفد من مجلس التخطيط الوطني الليبي، المندوبية السامية للتخطيط بالمملكة المغربية، لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

وعقد الوفد اجتماعًا تقابليًا، اليوم الإثنين، بمقر المندوبية بالعاصمة المغربية الرباط، للتعريف بمجلس التخطيط الوطني ودوره والمهام المنوطة به، مؤكدًا الرغبة في تبادل المعرفة الاقتصادية وتوطيد العلاقات بين المؤسسات المعنية بالتخطيط في كلا البلدين.

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ضم الوفد الليبي مفتاح الحرير رئيس المجلس، وسامي شلادي وكيل عام المجلس، وأشرف الكريمي مدير إدارة شؤون الرئاسة، والمستشار إبراهيم بوشويشينه مستشار الرئيس، والمهندس عزالدين بوسريويل مدير مكتب التعاون الدولي، ومحمد المفوب مندوب وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية.

وحضر اللقاء السفير أبوبكر بالقاسم الطويل القائم بالأعمال بسفارة ليبيا بالمغرب، والدكتور مصطفى أبورخيص المستشار السياسي بالسفارة.

وقدم الطرفان شرحًا ملخصًا عن طبيعة عمل الجسمين، والمهام المنوطة بكليهما، متطلعين إلى تحقيق شراكة حقيقية في مجال تبادل المعلومات والخبرات وكذلك الزيارات والتدريب.

جانب من اجتماع مجلس التخطيط الوطني والمندوبية السامية للتخطيط بالمملكة المغربية (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من اجتماع مجلس التخطيط الوطني والمندوبية السامية للتخطيط بالمملكة المغربية (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من اجتماع مجلس التخطيط الوطني والمندوبية السامية للتخطيط بالمملكة المغربية (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من اجتماع مجلس التخطيط الوطني والمندوبية السامية للتخطيط بالمملكة المغربية (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من اجتماع مجلس التخطيط الوطني والمندوبية السامية للتخطيط بالمملكة المغربية (صفحة المجلس على فيسبوك)
جانب من اجتماع مجلس التخطيط الوطني والمندوبية السامية للتخطيط بالمملكة المغربية (صفحة المجلس على فيسبوك)
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