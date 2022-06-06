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اللواء خالد مازن يؤكد اهتمام وزارة الداخلية بإحداث نقلات نوعية داخل مكوناتها ونمط عملها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 08:10 مساء
اللواء خالد مازن يؤكد اهتمام وزارة الداخلية بإحداث نقلات نوعية داخل مكوناتها ونمط عملها
اجتماع اللواء خالد مع عدد من مستشاري الوزارة، الإثنين 6 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)
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أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، اهتمام الوزارة «بتطوير آليات عملها والارتقاء بمستوى أدائها من خلال إحداث نقلات نوعية داخل مكوناتها ونمط عملها»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع مستشار الوزارة لشؤون التعاون الدولي ومستشار الوزارة للشؤون الأمنية، ومستشار الشرطة المجتمعية، بجانب ممثل وزارة الداخلية بالمعهد الإقليمي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

الاتصال والتعاون الدولي وجودة الأداء والهجرة
وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع تركز على مناقشة القضايا المتعلقة بالاتصال والتعاون الدولي، وتطبيقات جودة الأداء الأمني والهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن الحاضرين استعرضوا مع الوزير عدة تصورات من شأنها الارتقاء بمستوى الاتصال والتعاون الدولي، وكذلك ترسيخ مفهوم الجودة الشاملة لكافة الممارسات الشرطية والأمنية.

تدشين العمل بالمعهد الإقليمي لدول البحر المتوسط لمكافحة الهجرة
وأضافت وزارة الداخلية أن الاجتماع جرت خلاله أيضًا مناقشة آخر الاستعدادات الجارية لتدشين العمل بالمعهد الإقليمي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

- ليبيا تشارك في تأسيس المعهد التدريبي لتعزيز شراكات الهجرة في ‏البحر المتوسط

وشارك ممثلون عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خلال أبريل الماضي، في تأسيس مجلس إدارة المعهد التدريبي لتعزيز شراكات الهجرة في ‏البحر المتوسط والمجموعة الاستشارية التقنية التابعة له.

ويهدف المعهد إلى تقديم قيمة مضافة لأفضل الخدمات التدريبية، ‏وإنشاء شبكات من المدربين لضمان استمرار الممارسات ‏السليمة وتعزيز كيفية التدريب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تسهيل التنسيق ‏الفعال لتصميم وتنفيذ أفضل الحقائب التدريبية بشهادات معتمدة ‏عالميًا، بحسب وزارة الداخلية.‏

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