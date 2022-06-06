«خارجية الوحدة» تدين التصريحات المسيئة للنبي وتدعو لـ«احترام المعتقدات السماوية»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بيانًا ترفض فيه صدور تصريحات المسؤول الإعلامي بحزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في الهند، ضد النبي محمد. ودانت الوزارة هذا التصريح، معتبرة أنه «معادي للإسلام والمسلمين».

ودعت الوزارة، في بيانها الصادر اليوم الإثنين، إلى «ترسيخ قيم التسامح والتعايش ونبذ خطاب العنف والكراهية واحترام المعتقدات والديانات السماوية».

وأثارت تصريحات الناطقة باسم حزب «بهاراتيا جاناتا»، نوبور شارما غضبًا عربيًا. كما أدلى ناطق آخر باسم، هو نافين كومار جندال، بتعليقات مماثلة على «تويتر» تناولت الرسول محمدًا، لكنه سرعان ما حذفها، بحسب وكالة «فرانس برس».

الحزب الحاكم في الهند.. صدامات دائمة مع الأقلية المسلمة

وبحسب الحزب، جرى تعليق عضوية شارما بسبب تعبيرها عن «آراء مخالفة لموقف» حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي يُتهم باستمرار باستهداف الأقلية المسلمة في البلاد، بينما طُرد جندال.

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و اعتبر الأزهر في بيان أن هذه التصريحات تمثل «الإرهاب الحقيقي بعينه الذي يمكن أن يُدخل العالم بأسره في أزمات قاتلة وحروب طاحنة»، داعيا المجتمع الدولي إلى التصدى «بكل حزمٍ وبأس وقوة لوقف مخاطر هؤلاء العابثين».

احتجاج عربي ضد الهند

واستدعت السلطات في كل من قطر والكويت سفيري الهند لتقديم احتجاج رسمي. ونددت المملكة العربية السعودية بالتصريحات عبر وزارة خارجيتها. واعتبرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان أن «مثل هذا الفعل الشنيع لا يمثل احترام الأديان».

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، في بيان عن «شجبه ورفضه واستنكاره التصريحات»، مشددًا على «الموقف الرافض للاستفزاز أو استهداف المعتقدات والأديان أو التقليل من شأنها».

وبعد انتشار التصريحات، أزالت جمعية العارضية التعاونية جنوب غرب مدينة الكويت البضائع الهندية من على رفوفها، فيما أفاد مسؤول في اتحاد الجمعيات التعاونية، أكبر سلسلة متاجر غذائية في الكويت، أن نقاشًا يجري حول اعتماد المقاطعة في جميع الفروع.