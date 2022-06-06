الدبيبة يتعهد بإطلاق «إجراءات خاصة» لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، بإطلاق «إجراءات خاصة» تعزز جهود التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجزائر، تتعلق بالتعرفة الجمركية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة الدبيبة خلال افتتاح معرض «صنع في الجزائر»، المقام بالمدينة الرياضية في العاصمة طرابلس، التي بثتها منصة «حكومتنا» على «فيسبوك».

تسهيل التنقل والبضائع.. ومشروعات استثمارية

ودعا الدبيبة «جميع الشركات الليبية ورجال الأعمال للتوجه نحو السوق الجزائرية وبحث فرص الاستثمار»، متعهدًا أيضًا بالوصول إلى «ترتيبات واضحة وعملية مع الجانب الجزائري لتسهيل التنقل بين البلدين، وتسهيل إجراءات نقل البضائع وإنشاء المشاريع الصناعية والاستثمارية في كافة الجوانب، سواء البنية التحتية والطاقة والتصنيع والخدمات وتبادل البضائع بين الجانبين».

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دراسة تدشين خط بحري يربط الموانئ الليبية والجزائرية

وقال الدبيبة إن الشراكة الاقتصادية بين ليبيا والجزائر ستدعم اقتصاد الدول الأفريقية المجاورة، وأن تنظيم مناطق حرة بين البلدين سيجعلها «مصادر خير ونماء لصالح الشعبين».

وتابع: «نفكر في إطلاق خط موانئ بحري يربط الموانئ الليبية والجزائرية»، مشيدًا في الوقت نفسه بكون الخطوط الجوية الليبية هي الناقل الرسمي لفاعلية المنتجات الجزائرية في طرابلس.

معرض «صنع في الجزائر»

وافتتح الدبيبة المعرض الذي يأتي بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة وغرفة تجارة طرابلس.

وقال إن غرفتي الصناعة والتجارة في البلدين مستمرتان في «جهودهما لخلق شراكة قوية بين القطاعين الخاصين في الجزائر وليبيا، رغم الظروف التي تمر بها ليبيا، التي عطَّلت هذا المشروع منذ أكثر من عام ونصف العام».