لجنة مناقشة مخرجات اجتماع سرت تطالب المفوضية بتقرير عن «عراقيل إتمام الانتخابات» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الإثنين، نتائج الاجتماع الأول للجنة مناقشة ودراسة مخرجات «اجتماع سرت» البرلماني المنعقد في 31 مايو الماضي.

وأوضح بليحق أن الاجتماع انتهى أولًا إلى مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات من أجل تقديم تقرير عاجل يوضح ما قامت به من إجراءات لإزالة العوائق التي حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، على أن يتضمن التقرير «ما هو المطلوب من السلطات المختلفة».

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تقارير رقابية عاجلة عن صرف المال العام

ثانيًا، خاطبت اللجنة الأجهزة الرقابية بتقديم تقارير مفصلة بشكل عاجل حول متابعة هذه الأجهزة لصرف المال العام منذ بداية أعمال حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة وحتى اليوم، وكذلك تقرير حول عمل مصرف ليبيا المركزي وإحالة تقاريرها الدورية لمجلس النواب بالخصوص.

وثالثًا، خاطبت اللجنة المصرف المركزي لإحالة تقرير مفصل إليها بشكل عاجل أيضا حول أعمال الصرف من المال العام منذ بداية أعمال حكومة الدبيبة وحتى اليوم.